ضبط شبكة أجنبية تتاجر في العملة بعد تحرير سعر الصرف





رصدت مباحث العمليات الفيدرالية نشاطا مثيرا لعناصر شبكة أجنبية من دولة مجاورة في تجارة العملة بالسوق الموازي، عقب تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي، بصورة مكثفة.

وأوقفت المباحث أمس (15) متهماً يتداولون العملات الأجنبية في عمليات بيع وشراء في السوق الموازي، وسط الخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المباحث الفيدرالية شنت حملات مكثفة على تجار العملة وأوقفت 15 متهماً وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية بأرقام كبيرة وأخرى محلية.

وارتفع عدد الموقوفين بتجارة العملة خلال ثلاثة أيام إلى 75 شخصاً، يواجهون تهماً تتعلق بالمادة 5 من قانون النقد الأجنبي.

وكشف المصدر عن أن المباحث نشرت قواتها في الأسواق والطرقات العامة وكشفت عن نشاط مثير لعناصر أجنبية من دولة مجاورة في تجارة العملة، ظهر بصورة ملفتة للنظر عقب تحرير سعر الصرف، وقال أن الشرطة تحقق في الأمر لكشف أبعاده الأمنية.

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني