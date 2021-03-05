معتصم أقرع: لا يمكن اجتذاب مستثمر اجنبي الِي بلد فر منه صاحبه





عقدة الأجنبي في سياسة اقتصادية:

🍡في ظل وجود راس مال سوداني في الخارج وبمئات المليارات من الدولارات وفي ظل الهروب المستمر لراس المال الموجود بالداخل, الهدف الامثل للسياسة الاقتصادية هو اجتذاب راس المال السوداني المهاجر وتحفيز وإيقاف هروب الموجود منه بالداخل.

🍡التركيز علي اغراء المستثمر الأجنبي وتجاهل قضايا المستثمر السوداني عبارة عن حماقة لن تثمر غير الندامة والاجتماعات الكثيرة.

🍡لا يمكن اجتذاب مستثمر اجنبي الِي بلد فر منه صاحبه وان اتي فسوف يأتي لتحقيق أرباح استخراجية سريعة تنهب الموارد ولا تنتج ما يكفي من فرص العمل والمداخيل.

معتصم أقرع