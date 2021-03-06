حزب الامة القومى يطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية





دعا الواثق محمد احمد البرير الامين العام لحزب الامة القومى الحكومة المركزية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتكوين المجلس التشريعى القومى ليطلع بمهامه الدستورية وتكوين المفوضيات وتعيين ولاة الولايات، جاء ذلك لدى مخاطبتة السبت بقاعة أماسى النيل بمدينة كوستي اللقاء الجماهيري الحاشد عن الراهن السياسى والبناء القاعدى لحزب الامة القومى بولاية النيل الابيض. وقال البرير ان البلاد تمر بمنعطف صعب يتطلب من الجميع تحمل المسؤلية واستنهاض الهمم للمحافظة على مكاسب ثورة ديسمبر المجيدة واضاف بأن مشاركة حزب الامة فى الحكومة جاءت للمساهمة مع بقية المكونات لانتشال البلاد من الوضع الراهن الى افاق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المنشودة واضاف الواثق ان السلام ركن اساسى من أركان الديمقراطية لذا يجب على الحكومة الانتقالية اكمال اتفاقية السلام بمواصلة الحوار مع الذين لم يوقعوا وذلك لوضع حد للمظالم التى ادت للحرب مطالبا بسرعة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات حركات الكفاح المسلح فى القوات المسلحة لتقوم بدورها المنوط بها فى المحافظة على حدود البلاد وأشار الى ان ولاية النيل الأبيض تشكل راس الرمح فى البناء التنظيمي للحزب وذلك لثقلها الجماهيرى وارثها التاريخى . من جانبه طالب الأستاذ الهادى ابوراية رئيس حزب الامة القومى بولاية النيل الابيض الحكومة المركزية وحكومة الولاية بضرورة الاهتمام بتنمية الولاية وتهيئة البنيات الاساسية للنهضة بإكمال مشروع الملاحة الزراعى وانشاء ترعة السلام وإيجاد حلول عاجلة للضائقة المعيشية التى يعانى منها المواطن واضاف ان الموسم الشتوي يحتاج للدعم العاجل بتوفير الخيش والجازولين وناشد ابو راية جماهير الحزب بتوحيد الصفوف والاستعداد لمؤتمرات البناء القاعدى التى ستنطلق خلال الايام القادمة الى ذلك اعلن امير ساتى سكرتير حزب الامة بمحلية كوستى عن فتح باب العضوية والمشاركة فى البناء القاعدى والتى تؤسس لدولة القانون وتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)