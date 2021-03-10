أمر قبض على محافظ البنك المركزي بعد رفضه تنفيذ قرار (إزالة التمكين)
كشفت مصادر بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن إصدار النيابة العامة أمرًا بالقبض على محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، بموجب بلاغ متعلق بعرقلته قرار وأداء ومهام لجنة إزالة التمكين.
وقالت ذات المصادر إن اللجنة دونت بلاغًا ضد محافظ المركزي، لرفضه تنفيذ قرار اللجنة القاضي بإنهاء خدمة عاملين بالبنك المركزي، تم إعلانه في المؤتمر الصحفي الأخير للجنة.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أصدرت عددًا من القرارات في مؤتمر صحافي لها منها إنهاء خدمة أكثر من (200) موظف ببنك السودان المركزي، إلا أن محافظ المركزي تحدى قرار اللجنة رافضًا إنهاء خدمتهم.
وبحسب متابعات الموقع، فإن محافظ بنك السودان المركزي غادر البلاد مع وفد يقوده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
صحيفة السوداني
5 تعليقات
هذا ارهاب لم يسبقكم له احد وافكار لا ينتجها حتي الشيطان اصرار لجنة التمكين علي احتكار كل السلطات انتهي بالكامل من شعارات الثورة وجعل البلد في يدهم يعبثون بها حسب اهواؤهم الاصرار علي العنجهية وركل القوانين جعل اللجنة اسؤا ما انتجته الثورة
حاسبوا كل من سرق وانصبوا لهم المشانق سوف ندعمكم اما سجن دون محاكمة وتطبيق شريعة الغاب فلا محالة سوف ترتد عليكم يوما ما والاصرار علي اللجنة وترك المفوضية مخالف للوثيقة التي ارتضاها الناس .سوف ندعم وقوفكم امام القضاء لحرمانكم الاخرين من اللجؤ للقضاء.اذا اصرت اللجنة علي رايها علي حمدوك حلها او تحمل اوزارها واليوم لا احد يجهل ما يجري من تجاوزات اللجنة
ما تفعله اللجنة سيسجل كسوابق تاريخية اقالة القضاة واصدار اوامر سجن ومصادرة كله بدون حق استئناف او اي درجة من التقاضي والادهي ممارسة التشفي والحقد الذي اقر به الجميع .لجنة تفكيك البلد وتكميم الافواه تستحق جائزة الطيب صالح للديكتاتورية.انتبهو ايها الناس فاللجنة ليست دستورية بل تم استبدالها بالمفوضية وهم يعلمون وحمدوك الجبان يعلم ولكنه زمن العجائب اليساري العلماني الذي لن تنتهي عجائبه الا باقتلاعهم من الحكم بالمجلس التشريعي والمحكمة العليا
صدقتم جميعاً فيما قلتم والله عيب عليكم يا لجنة التمكين
يعني لجنة ازالة التمكين دي مافي قانون يحكمها !!!!!!!!!!!!!!!!!
وهل كلامهم منزل من السماء لاجبار الناس بتنفيذه!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهل لجنة ازالة التمكين دي فوق القانون !!!!!!!!!!!!!!!!!
وهل لجنة التمكين دي اصلاً مؤهلين للقيام بالعمل ده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا شوية شيوعيين ويساريين لموهم وقالوا ليهم يلا جوطوها !!!!!!!
ده كلام شنو ده …..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب اليساريين والملاحده شغالين تمكين لى ناسهم …
يعني مافي فايده استبدال تمكين بي تمكين آخر …..
وكان افضل التمكين الاول على الاقل الكيزان مسلمين …..
لكن ديل لادينيين ……