بابكر سلك يكتب: عمرة حمدوك وبرمجة الصيام





] طبعاً ماشفت كورة أمس عشان برمجة القطوعات طالت حتى الجمعة

] ولو الكهربا جات برضك ماكان حا أشوفها لأنو القناة الناقلة بتجمد الصورة وتصبت الركشة أكتر من الصوت

] غايتو الموسم ده الدوري بعرف روحو براهو

] لامستويات

] لاملاعب

] لاتحكيم

] لا قناة ناقلة

] لاجمهور

] ولا يحزنون

] )لكن شاهدت الأهداف في (الواتس

] )إذا خلت تلك اللقطات من (الفوتوشوب

] نقدر نقول الأهداف ملعوبة وجميلة

] وأهو تلاتة نقاط مابطالة

] المهم

] كلما شعللت الشمس فينا

] كلما تمردت الكهربا علينا

] وصرح بتاع الكهربا تصريح جوه عينا

] قال فيه إن القطوعات ستستمر في رمضان

] وعلينا بالصبر

] صبر؟؟؟

] في حب يا أخوانا أكتر من كده؟؟؟

] صبر على الصيام ولا صبر على الإخفاقات ياعزيزي الوزير؟؟

] سنتين وزيادة لو إفترضنا البلد دي مافيها لا خزان سنار ولا مروي ولا عندها توليد كهربائي

] سنتين دي ما كان ولدت العاقر يا أخوانا؟؟؟

] مخصصات المسؤولين بعد الثورة

] ماكان صانت توربينات الوطن وأعادت له وميض لمبات نسينا حدود ضوئها؟؟؟؟

] الجماعة الرفضوا اللانسرات وطالبوا بفي اكس آرات

] ماعارفين أنو البلد دي مواطنها سنتين قطوعات كهربتو مبرمجة؟؟؟؟

] وحمدوك في العمرة

] إن شاء الله ياحمدوك في العمرة ماتكون نسيتنا

] إن شاء الله تكون أتذكرتنا وسألت الله أن يرفع عنا

] إن شاء الله تكون دعيت لينا بأن يولي ربنا علينا من يخافه فينا ياحمدوك

] غايتو ياحمدوك

] طالما نويتو تواصلوا في برمجة قطوعات الكهربا في رمضان

] برمجوا لينا معاكم الصيام

] التلات العرضة تقطع

] ناس العرضة ماعليهم صيام

] الصيام على ناس قحت

] الأربعاء أركويت قاطعة

] سوداكال وناس أركويت جالدين

] يصوموا ناس خالد سلك

] الخميس الجريف قاطعة

] ناس الجريف الله حلاهم

] يصوموا ناس المجلس السيادي

] ماممكن رمضان وسخانة وقطعوعات كهربا وغلاء معيشة وفلس وصفوف بنزين ورغيف حبتو بعشرين وخمسة وتسعين ماتدخلك جامعة ومواطن واحد

] ماهو ياصيام زي الصيام

] يا

] اللهم أجعلنا من الصائمين ومن المعيدين

] ايها الناس

] اتفاق سوداكال وإتحاد الجماهير

] ذكرني قصة الكديس والفار الراكبين مركب

] وفي نص البحر الكديس قال للفار

] بتكتح بالتراب مالك

] حقو نخلينا واعيين شوية ونوصل الكديس لي خشم الباب

] باب السلخانة

] غير كدة

] استحملوا الخربشة

] ايها الناس

] ان تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] تعرف يا والينا

] طالما رب الأسرة فينا

] بحارب غلاء التعليم

] وبحارب غلاء المعيشة

] وبحارب قطوعات الموية

] وبقاوم قطوعات الكهربا

] وبوفر علاج أسرتو براهو محارباً للعدم

] وطالما المدعويين كلهم حاربوا لأجل قضايا زي ماقالوا لينا

] كان تضموا رب الأسرة لإتفاقية جوبا للسلام يا والينا

] في زول في البلد دي حارب أكتر منو!!!!

] كان صعبة حق تقرير المصير من الليلة تدينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال ولا محتاجين تقرير مصير .كلو زول يرفع علم في رأس بيتو ويعمل ليهو سلام جمهوري ويفتح سفارة في الخرطوم

وإلى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة