تفاصيل جديدة عن قتل طالب داخل جامعة امدرمان الاسلامية





أعلنت جامعة أمدرمان الإسلامية مقتل طالب داخل الجامعة بالقرب من الداخليات بالمدينة الطلابية وقال عمادة شؤون الطلاب في بيان لها تلقت (كوش نيوز) نسخه منه، أن الطالب عبدالعزيز الصادق محمد من طلاب الفرقة الثالثة في كلية علوم المختبرات تعرض لطعنة قاتلة بآلة حادة من مجهولين على بعد (100 متر) تقريباً من داخلية الطلاب. وذكر البيان أن الإدارة في الجامعة تحركت على كافة مستوياتها فور تلقيها الخبر برفقة الحرس الجامعي لمحاولة اسعاف الطالب في مستشفي أمدرمان التعليمي وهناك اسلم روحه الطاهرة. وأكد البيان أن الإدارة فتحت بلاغاً بالواقعة في قسم أبوسعد ،وباشرت الشرطة تحرياتها وإجراءاتها الجنائية من مشرحة أمدرمان. وتعهدت إدارة الجامعة بأنها ستعمل على حماية طلابها وقالت ( لن يهدأ لنا بالاً حتي يتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة البشعة ).

الخرطوم(كوش نيوز)