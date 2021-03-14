داليا الياس: هل تدركون ما آل إليه الأمن فى بلادنا؟!
السيد وزير الداخلية
السيد مدير عام قوات الشرطة
السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم
السيد مدير شرطة محلية أم درمان
الطالب الشهيد (عبدالعزيز الصادق) الطالب بكلية المختبرات الطبية بجامعة امدرمان الإسلامية مات مقتولاً بطعنة نجلاء من عصابة نيقرز تمتطى (موتر) بعد محاولة سرقة (جواله) من أمام بوابة الحرم الجامعى!!!
فقد سددوا إليه سلاحهم الأبيض حينما وجدوه يقاوم دفاعاً عن نفسه وماله!!
وذلك فى وضح النهار!!
لقد خرج من منزل ذويه آمناً مطمئناً يرسم أحلامه ويطلب العلم.
وأرسلته أسرته للجامعة لترسم مستقبلها وتعده للأيام بكل طمأنينة وثقة وحسن ظن.
فما قولكم فى ما حدث؟!
وهل تدركون ما آل إليه الأمن فى بلادنا؟!
هل تشعرون بمدى خوفنا وهواجسنا وأوجاعنا؟
والله إن دمه يلطخ أياديكم… وسيسألكم الله عن كل المتضررين من تراخيكم فى حفظ الأرواح والممتلكات وخدمة الشعب.
لك الرحمة يا بنى…. ولأمك وأهلك ورفاقك وزملاءك التعازى الحارة.
#اللهم_أمنَّك_وأمانك_ورحمتك
داليا الياس
3 تعليقات
نحن نحزن كثيرا لذلك وووجودالنقروز ليس يالشيْ الجديد يا سمحه في الخرطوم انها ملشيات نظامك السابق الذين تم تجريدهم من كل شيْ فلا تلعبي بعواطف الناس وتصطادي المواقف حسب تخطيطكم السقيم للطعن في الثوره اما الدماء التي سالت فهي تسيل منذ 1989م منذ اتي النظام الذي تتباكين عليه واذكرك بشهداء العليقون وبورتسودان وكجبار والقائمه في بيوت الاشباح تطول هل كتبتب يوما في هذا الامر والاباده في دارفور وقذف حمم الطائرات في جبال النوبه ؟؟؟يا حليوه الدم دي ما جديد الجديد فجوركم المتزايد ولعبكم بعقول الناس وسرقة الفكر والمواضيع المنشوره والتعديل فيها ونشرها باسمكم.(دم في سروالك)
كل شماعات غباؤكم وفشلكم تعلقونها في الانقاذ والشعب لم يصنع الثورة لياني بالاغبياء والفاشلين . هذا الكلام الذي كتبته هذه الكاتبة صحيح مية بالمية ويلفت نظر الشرطة الى هذا القصور والفشل الحاصل . القى الشعب السوداني بفشل الانقاذ الى مزبلة التاريخ ولا يريد المزيد من الفشل . ولا نامت العين الجبناء والاغبياء من الباحثين عن الشماعات.
رحمه الله وألهم أهله الصبر
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أها كتبتي شنو يا بت الياس أم قلباً شفوق .. لما الكيزان كتلو طلاب الخدمة الوطنية بالرصاص في معسكر العيلفون وفجعوا أهلهم بتلك المصيبة العظيمة والفقد الجلل لأعز مالديهم في هذه الحياة .. أبناءهم .