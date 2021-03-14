داليا الياس: هل تدركون ما آل إليه الأمن فى بلادنا؟!





السيد وزير الداخلية

السيد مدير عام قوات الشرطة

السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم

السيد مدير شرطة محلية أم درمان

الطالب الشهيد (عبدالعزيز الصادق) الطالب بكلية المختبرات الطبية بجامعة امدرمان الإسلامية مات مقتولاً بطعنة نجلاء من عصابة نيقرز تمتطى (موتر) بعد محاولة سرقة (جواله) من أمام بوابة الحرم الجامعى!!!

فقد سددوا إليه سلاحهم الأبيض حينما وجدوه يقاوم دفاعاً عن نفسه وماله!!

وذلك فى وضح النهار!!

لقد خرج من منزل ذويه آمناً مطمئناً يرسم أحلامه ويطلب العلم.

وأرسلته أسرته للجامعة لترسم مستقبلها وتعده للأيام بكل طمأنينة وثقة وحسن ظن.

فما قولكم فى ما حدث؟!

وهل تدركون ما آل إليه الأمن فى بلادنا؟!

هل تشعرون بمدى خوفنا وهواجسنا وأوجاعنا؟

والله إن دمه يلطخ أياديكم… وسيسألكم الله عن كل المتضررين من تراخيكم فى حفظ الأرواح والممتلكات وخدمة الشعب.

لك الرحمة يا بنى…. ولأمك وأهلك ورفاقك وزملاءك التعازى الحارة.

#اللهم_أمنَّك_وأمانك_ورحمتك

داليا الياس