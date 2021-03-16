(الأدلة الجنائية) تثبت تواصل أحمد الضي مع قوش





تسلّمت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي تنظر في قضية المتهم أحمد الضي بشارة (الإثنين)، إفادة رسمية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تتعلق بقرص (سي دي)، حوى أرقام هواتف مع جهات عديدة، من بينهم مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله قوش. ويواجه أحمد الضي، تُهماً تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية والتحريض على التمرد بين القوات النظامية.

وسبق وأن أقر بتسجيله وبثه مقاطع فيديو على الوسائط، تناول فيها الوقائع مثار الاتهام الذي تمثله النيابة العامةوطلبت هيئة الاتهام من المحكمة في وقت سابق، فتح هاتف المتهم عبر خبراء الأدلة الجنائية الذين أفرغوا محتوى الجهاز في قرص مُدمج، وسلمته إلى قاضي المحكمة صالح حامد، الذي بدوره اطلع هيئة الاتهام عليها. ودفع المتهم أحمد الضي بشارة بطلب إلى المحكمة لتأجيل جلسة (الإثنين) المُخصصة لمشاهدة بقية مقاطع الفيديو من بين 14 مقطعا، بسبب ظروفه الصحية، بجانب غياب هيئة الدفاع.

ونبه القاضي المتهم، إلى غياب ممثل الدفاع عنه دون تقديم عذره للمحكمة، وطلب من الضي ابلاغ محاميه لحضور الجلسات، وحدد 24 من مارس الحالي لمواصلة السير في إجراءات القضية.

وكان بشارة قد أقر في جلسة سابقة بصحة تسجيله وبثه لمقطع فيديو قال فيه إن لقاءً جمع قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، الفريق أول صلاح قوش الذي زار الخرطوم سراً بعد سقوط الإنقاذ، و”إنهما غادراً سوياً إلى القاهرة بطائرة خاصة”.

وأضاف: “الحزبان، الاتحادي الديمقراطي الأصل، والاتحادي المعارض، مؤيدان لتحركات صلاح قوش للسيطرة على شرق السودان بإثارة القلاقل فيه”.

الخرطوم : آيات فضل

صحيفة السوداني