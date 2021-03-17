



السودان حاكماه جهتان

اقتصاديا صندوق النقد الدولي بروشتته المعروفة التي ما طورت ولا أنقذت دولة من دول المنطقة.

سياسيا البعثة الأممية ونماذجها في سوريا وليبيا والعراق والصومال وأفريقيا الوسطي.

عشان ما تسألوا عن أهداف الثورة ومعاش الناس القائمة التي تنفذها الحكومة ما فيها إطعام ولا أمن.

واي تفاعلات غير ذلك هو الهاء وصرف الانظار عن أجندة التحول ذو الطبيعة الاطلسية ولك أن تبحث في تعديل القوانين هل تتم وفق حاجة المجتمع السوداني ام حسب ما هو مطلوب من وزراء الوكالة وسيستمرون في إجراء العملية الجراحية حتي لو كان الثمن فقد الام الوطن او الجنين المدني.

ولن احدثكم عن التحول الديمقراطي وانتخابات مهب الرياح ومظاهر التحول الي دكتاتورية في التشريع والقضاء ودمج السلطات.

النتيجة وفق هذه المعطيات وحشد الجيوش ستكون حتما الفوضي التي سوف تتزايد درجة الانفلات تصاعديا مثل الأسعار وسعر صرف العملات الاجنبية وحينها لن يكون الشعب عند الصراط.

الرشيد محمد ابراهيم الرشيد