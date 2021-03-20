جرائم وحوادث

أهالي العامل الذي لقي حتفه طعناً بأيدي مجهولين بمحطة وقود أويل إنرجي يغلقون كبري الفتيحاب

2021/03/20
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الشرطة السودانية
شعار الشرطة السودانية

محتجون من أسرة قتيل محطة (أويل أنرجي)، للوقود بالسوق الشعبي أمدرمان، يغلقون اليوم (السبت) جسر الفتيحاب الرابط بين محلية أمدرمان ومحلية الخرطوم ، ويطالب أهل القتيل بضرورة الإسراع القبض على الجناة ومحاكمتهم.

الخرطوم(كوش نيوز)

2021/03/20
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تعليق واحد

  1. بس ياهو الاحتجاج قفل الكباري و الطرق.. ما شايفين النقرز حايمين بمواتر بدون لوحات. و شايلين السواطير.. قبلوا عليهم و لو بالتبليغ عنهم و ساعدوا الشرطة بدل ما تنابذوها.

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