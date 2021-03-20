جرائم وحوادث
أهالي العامل الذي لقي حتفه طعناً بأيدي مجهولين بمحطة وقود أويل إنرجي يغلقون كبري الفتيحاب
محتجون من أسرة قتيل محطة (أويل أنرجي)، للوقود بالسوق الشعبي أمدرمان، يغلقون اليوم (السبت) جسر الفتيحاب الرابط بين محلية أمدرمان ومحلية الخرطوم ، ويطالب أهل القتيل بضرورة الإسراع القبض على الجناة ومحاكمتهم.
الخرطوم(كوش نيوز)
تعليق واحد
بس ياهو الاحتجاج قفل الكباري و الطرق.. ما شايفين النقرز حايمين بمواتر بدون لوحات. و شايلين السواطير.. قبلوا عليهم و لو بالتبليغ عنهم و ساعدوا الشرطة بدل ما تنابذوها.