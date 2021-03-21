أمهات الطلاب الأيتام بمدرسة أيادي المسلمين يعتصمن داخلها احتجاجاً على إغلاقها من قبل لجنة التمكين





دخلت أمس المئات من أمهات الطلاب الأيتام الذين يدرسون في مدرسة أيادي المسلمين الاساسية بمربع ١٨ حي النخيل داخل مباني المدرسة في اعتصام مفتوح داخل المدرسة على قرار لجنة إزالة التمكين، والذي قضى باغلاقها بجانب اغلاق فرع المدرسة الثانوي للبنين، وتعتزم الأمهات اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة ازالة التمكين بالخرطوم للتنديد بقرار الإغلاق ومطالبة اللجنة باعادة النظر فيه.

وتخوفت الأمهات على مستقبل أبنائهن لعدم قدرتهن على دفع تكاليف تعليمهم في ظل تفاقم تردي الاوضاع المعيشية، وقالت إحدى أمهات الأيتام آيات فيصل لـ”الجريدة” لدي ثلاثة أبناء يدرسون بالمدرسة، التي توفر لهم المستلزمات المدرسية والترحيل ووجبة الفطور، فضلاً عن توزيعها كرتونة رمضان ولحوم الأضاحي والكشف الطبي ، لكل اسر الايتام.

من جهتها أوضحت مسؤول مكتب الكفالات والإشراف بمدارس أيادي المسلمين هديل صلاح، أن الارض التي تم تشييد المدرسة عليها منحتها لهم ادارة الاوقاف بالاضافة الى أن المدرسة فرع لمجموعة مدارس تقوم منظمة بريطانية تسمى (هاندس مسلم) بتمويلها الى جانب ممول باكستاني، وكشفت عن أن عدد الأيتام الذين يدرسون بالمدرسة، ١٢٠٠ طالب٤٦٤ يتيماً يدرسون بالجامعة والذين تم تخريجهم من الجامعات ١٦٠ يتيماً، ونوهت الى أن المدرسة ترعى خريجيها منذ الأيتام من الاساس مروراً بالثانوي حتى الجامعة، ولفتت الى أن قرار اغلاق المدرسة يعود الى أكثر من شهرين على خلفية ايفاد وزارة التخطيط العمراني موظفين للمدرسة وطالبوا بدراسة مستنداتها.

واستنكرت مسؤول الكفالات اغلاق المدرسة لأن موظفي وزارة التخطيط العمراني أكدوا لهم بأن كل أوراق المدرسة سليمة، وتابعت: يتم قبول أبناء المقتدرين بالمدرسة، وعددهم يفوق ال ٣٠٠ طالب، وأكدت أن قرار اغلاق المدرسة تم بسبب البلاغ الكيدي تقدم به، ولي أمر عدد من الطلاب، طالب إدارة المدرسة بتعليم أبنائه بالمجان، والادارة رفضت ذلك لأن التعليم بالمجان للأيتام، اما المقتدرين فيتم تخفيض نسبة ٢٥ بالمائة من الرسوم لهم، وذكرت عندما رفضنا طلبه هددنا بأنه سوف يبلغ لجنة إزالة التمكين ويتم إغلاق المنظمة ومدارسها.

صحيفة الجريدة