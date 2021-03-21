جرائم وحوادث

شرطة ولاية الخرطوم تُعلن القبض على المتهمين بقتل وكيل محطة وقود أويل إنرجي

2021/03/21
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الشرطة السودانية
شعار الشرطة السودانية

شرطة ولاية الخرطوم تُعلن القبض على المتهمين بقتل وكيل محطة وقود أويل إنرجي بالسوق الشعبي بأم درمان .

الخرطوم(كوش نيوز)

2021/03/21
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تعليق واحد

  1. قبضنا فقط لن تجدي نفعاً ، نريد محاكمات عاجله وسريعه والتنفيذ فوري
    شخص قتل عمداً ومعترف بجريمته . ماذا تتنظر العداله ؟!
    إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة:33]

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