رُعاة يقطعون الخط الرئيسي لمياه جبل موية لتوفير مياه تسقي أنعامهم





تعرّض الأنبوب الرئيسي الناقل لمياه الشرب لقرى مناطق جبال موية بالريف الغربي لمحلية سنار لاعتداءٍ من الرعاة شرق محطة جبل موية تَسَبّب في انقطاع إمداد المياه من المنطقة التي تعيش أزمة مياه حادّة وصعبة في فصل الصيف.

ويقوم الرعاة عادةً بكسر الخط الرئيسي الناقل للمياه خاصةً في فصل الصيف لتوفير مياه لسقي الأبقار والإبل والأغنام، من تدفُّق المياه التي عادةً ما تُغَطِّي مئات الأمتار وتتجمّع في بِرَك وخِيران قبل أن يتم إصلاح الكسر.

ونفّذ قسم شرطة جبل موية أمس، طوفاً لتفقُّد وحمايَة الأنبوب الناقل من الاعتداء المتكرر، وكشف شاهد عيان عن القبض على (8) من الرعاة بموقع الكسر، ولكن تم إطلاق سراحهم وغادرت الشرطة الموقع بعد تجمهر الرعاة ورفضهم القبض على المُتّهمين.

وقال مواطنون من أهل المنطقة لـ(الصيحة)، إنَّ خط مياه الشرب يتعرّض للتخريب المُتعمِّد من الرعاة باستمرار على مرأى المسؤولين في الأجهزة التنفيذية والأمنية، وطالبوا بحسم القضية ومُعالجة المشكلة بالقبض على الجُناة المُتواجدين في مسرح الجريمة، ونادوا بوضع حَدٍّ لمُعاناة المُواطنين مع العطش بعد أن وصل سعر برميل المياه (500) جنيه إذا توفّر مع صُعُوبة الحصول عليه.

سنار ـ حامد النعيم

صحيفة الصيحة