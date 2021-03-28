جرائم وحوادث
السلطات تنجح في القبض على السيدة الكنغولية المتهمة بتسجيل الأفلام الإباحية وبرفقتها فريق تصوير متكامل
نقلت مصادر مؤكدة أن قوة مشتركة من جهاز المخابرات العامة والشرطة القت القبض على سيدة الأعمال الكنغولية المتهمة بإدارة شبكة دعارة وتسجيل الأفلام الإباحية بالخرطوم بحسب ما نشرته صحيفة ( الانتباهة) في عدد أمس الأول.
وبحسب(عين السودان)، تم حجز المتهمة برئاسة مباحث الخرطوم، وبرفقتها فريق تصوير متكامل، ويجري التحري معها.
الخرطوم(كوش نيوز)
5 تعليقات
اها يا ربي القحاتة الما كان عاجبهم الخبر وشنو هجوم على صحيفة الانتباهة و قالو ديل كيزان , حيودو وشهم وين تاني , غايتو لو ما غطستوا حجر البلد دي ما بترتاحوا
قحاتة في عينك يا مرائي .. هو انتو الزنا كان بيتم تصديرة ايام الضلال والتية تصدير الفتيات لدبي والقاهرة والمخدرات بالحاويات وعلى عينك انتو اخر من يتكلم عن الشرف والاخلاق لانكم في نفسكم منحرفين وجرائم الشذوذ لقياداتكم تزكم الانوف وكل الوسخ والعفن تم من خلالكم حتى اغتصاب الفتيان من قبل ائمة الجوامع …
اين الدليل يا ناس النيلين الكلام الفارغ ما بنفع معانا دليل عشان نعرف شغلنا بعدها الجهات الامنية التى فتحت البلاد لكل
شئ حتى الامن متروك للاجتهاد من المواطنيين
أي سلطات وأي مصادر !؟
فبركة وتلفيق في تلفيق .
لا بد من ثورة شاملة في مجال الإعلام يتم فيها إغلاق كل المنشآت الاعلامية التي قامت في عهد الكيزان من صحف وقنوات تلفزيونية واذاعية .. والتي يستغلونها الآن _في زمن الحرية_ في حربهم على ثورة الشعب التي أطاحت بنظامهم الاستبدادي القمعي الفاسد .
فعلا القحاتة كذابين اها طلع الكلام صحيح
وهم كالعادة تبرير لاي موضوع مابعجبهم