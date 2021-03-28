السلطات تنجح في القبض على السيدة الكنغولية المتهمة بتسجيل الأفلام الإباحية وبرفقتها فريق تصوير متكامل





نقلت مصادر مؤكدة أن قوة مشتركة من جهاز المخابرات العامة والشرطة القت القبض على سيدة الأعمال الكنغولية المتهمة بإدارة شبكة دعارة وتسجيل الأفلام الإباحية بالخرطوم بحسب ما نشرته صحيفة ( الانتباهة) في عدد أمس الأول.

وبحسب(عين السودان)، تم حجز المتهمة برئاسة مباحث الخرطوم، وبرفقتها فريق تصوير متكامل، ويجري التحري معها.

الخرطوم(كوش نيوز)