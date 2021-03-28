توجيه تهمة القتل العمد للمتهم ( أب جيقة )





وجهت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهم أشرف عبد المطلب الشهير (أب جيقة) في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر عثمان تهمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م (القتل العمد) المادة 186 من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2009م (الجرائم ضد الإنسانية) يذكر أنه ولأول مرة منذ تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991م في الجرائم ضد الإنسانية ،يتم توجيه تهمة تحت المادة 186 باعتبار أن استهداف المدنيين السلميين العزل في مواكب التعبير عن الرأي يعد هجوم ممنهج موجه ضد المدنيين وفق عناصر المادة وكانت النيابة العامة بحسب صحيفة اليوم التالي قد أحالت بلاغ الشهيد حسن محمد عمر إلى المحكمة وتم سماع المتحري وقفل قضية الاتهام التي قدمتها النيابة العامة واستجواب المتهم. وقد قامت النيابة العامة بمباشرة الظهور في الحق العام واقترحت في خطبة الادعاء المقدمة من معالي النائب العام بتوجيه التهمة بموجب المواد 130 (القتل العمد) مقروءة مع المادة 186 الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2009م التي تستهدف القتل الممنهج في إطار الدفاع عن الحق العام وسيادة حكم القانون .

الخرطوم ( كوش نيوز)