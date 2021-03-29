الصحة تعلن مراكز تطعيم الكورونا





اعلنت وزارة الصحة في بيان لها مراكز التطعيم ضد جائحه كورونا في محليات ولاية الخرطوم حيث يبدأ التطعيم الساعة الثامنة صباحا وتشمل:

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محليه جبل اولياء:

مركز بشائر، مركز التركي، مركز صحي التريعة.

محلية الخرطوم:

مركز صحي القوز، ومركز صحي الزهور، ومركز صحي عمر بن الخطاب، ومجمع فتح الرحمن البشير.

محلية أمدرمان:

مركز صحي الهجرة، ومركز صحي عوض حسين، ومركز صحي أبوسعد مربع1، ومركز صحي القيعة.

محلية كرري:

مركز صحي النو، ومركز صحي السروراب ، مركز صحي الفتح، ومركز صحي الحارة 38.

محلية امبدة:

مركزصحي الريان، ومركز صحي الحارة العاشرة، ومركز صحي السلام 12.

محلية بحري:

مركز صحي الخوجلاب، ومركز صحي الحلفايا، ومركز صحي الشعبية.

محلية شرق النيل:

مركز صحي حلة كوكو، ومركز صحي الوحدة، ومركز صحي سوبا شرق.

وسوف يتم تحويل الفريق إلى موقع آخر في حال اكتمال تطعيم المستهدفين.

ويذكر ان حملات التطعيم بلقاح كورونا بالمراكز الصحية والمحليات تستهدف في المرحلة الأولى الكوادر الصحية والمواطنين الذين تجاوزوا 45 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة.

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