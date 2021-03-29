ضبط حبوب “ترامادول” في طريقها للعبيدية





تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية بحري من القبض على أربعة متهمين بينهما أجنبيان وضبطت بحوزتهم807 حبة ترامادول كانوا بصدد ترويجها وبيعها في مناطق التعدين بمنطقة العبيدية.

وكانت مباحث فرعية بحري وأثناء مراقبتها لحركة البصات السفرية بموقف شندي اشتبهت في متهمين اجنبيين ينتميان لدولة مجاورة ولاحظت أن حركتهما مريبة مع مضيفي إحدى البصات السفرية.

وبمتابعتهما بحسب (سونا)، تم تأكيد المعلومة واخفائهما كمية من الحبوب المخدرة بأحد مقاعد البص عن طريق عمل فتحة بأحد المقاعد الخلفية ووضع الحبوب المخدرة بداخله. وتم إخضاع البص للتفتيش والعثور على الحبوب المخدرة والقبض على أربعة متهمين جار التحري معهم توطئة لتقديمها لمحاكمة عادلة.

الخرطوم (كوش نيوز)