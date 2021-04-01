مدير إدارة الصيدلة بالخرطوم: وفاة مريض بالصرع لانعدام الدواء





كشف مدير إدارة الصيدلة والسموم بمحلية الخرطوم د: مجدي طه محمد نور عن وفاة مصاب بالصرع بعد فشله في الحصول على الدواء.

وقال لـ”الجريدة”: الاسبوع الماضي قدم الي مريض بالصرع فشل في الحصول على علاجه و تكررت عليه نوبات الصرع وكان يسقط على الأرض مغشياً عليه مما أثر على رأسه بسبب تعرضه للاصابات إلى أن توفى إلى رحمة مولاه.

وأكد أن أزمة الدواء تتفاقم يومياً لارتفاع أسعار الأدوية الذي وصفه بالجنوني، مما أدى الى عدم تمكن المواطن من الحصول على الأدوية فضلاً عن عدم توفر الدواء، وأردف: أصبحت الشركات مستاءة من مايدور في المجال الدوائي و الضرر يقع على محدودي الدخل من الموظفين والعمال باعتبارهم أكثر عرضة للأمراض وذلك لافتقار المناطق الريفية للخدمات الكبيرة ولصعوبة حصولهم على خدمات التأمين الصحي، وذكر: حتى لو توفر التأمين فلا توجد مراكزصحية او مستشفيات تغطي كل الفحوصات والأشعة والخدمة الجيدة للتحاليل وبذلك يلجأ المواطنون للمدن الكبيرة التي تتوفر فيها الخدمات.

وقطع بتأثير أزمة تفاقم أسعار الأدوية على أصحاب الصيدليات والشركات بسبب نقص رأس المال.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة