المخلوع وشقيقه يمثلان اليوم في قضية تزوير ملكية عقار استأجرته شركة “MTN” بأمبدة





يمثل الرئيس المخلوع عمر حسن البشير وشقيقه علي حسن أحمد البشير وأحد المالكين لأسهم شركة MTN للاتصالات، ورئيس مجلس ادارتها السابق عبد الباسط حمزة، وسفير جمهورية افريقيا بالخرطوم، بالاضافة الى سفير دولة الامارات العربية المتحدة، واللواء معاش أمن حسن محمد مصطفى، و11 آخرين بمحكمة أمبدة الجزئية، كشهود ادعاء في قضية أسرة المواطن عباس ادريس سعد التي كانت قد تقدمت بشكوى ضد شركة MTN لمخالفتها لعقد ايجار وقعته معها لاقامة برج اتصالات بمحلية أمبدة، لجهة أن الشركة أخلت بالبند الرابع في العقد الذي نص على عدم اقدام الشركة ( الطرف الثاني على ايجار العقار من الباطن لأي شركة تعمل في مجال الاتصالات ضمن المساحة المستأجرة الا بموافقة ( الأسرة)، الطرف الاول كتابياً.

واتهم وكيل الأسرة التي أقامت الشركة البرج على العقار الذي تملكه بأنها تعمدت تأخير مراحل التقاضي حتى تتمكن من ايجاد مخرج من التهم الموجهة اليها، وأرجع ذلك لتورط أشقاء الرئيس المعزول في تزوير شهادة بحث العقار الذي أقيم فيه برج الاتصالات لصالحهم مما تسبب في تعرض مالكة العقار للسجن بتهمة تزوير سجلات الأرض والاستيلاء على الايجار بعد أن قامت ادارة الشركة بجنوب أفريقيا بتحويل ملكية الأرض، وكشف عن تقدمهم ببلاغ ضد الشركة لعدم سدادها مديونيات ايجار لمدة ثماني سنوات وتبلغ قيمتها 8 مليار جنيه، واتهم الشركة بأنها تعمدت تأخير مراحل التقاضي حتى تتمكن من ايجاد مخرج من التهم، وأرجع ذلك لتورط أشقاء الرئيس المعزول في تزوير شهادة بحث العقار الذي أقيم فيه برج الاتصالات لصالحهم مما تسبب في تعرض مالكة العقار للسجن بتهمة تزوير سجلات الأرض والاستيلاء على الايجار.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة