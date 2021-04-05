ارتفاع الوفيات وسط الأطباء في الموجة الثالثة لكورونا





ارتفعت أمس وفيات الأطباء بسبب وباء كورونا في الموجة الثالثة الى أحد عشر طبيباً خلال أسبوع واحد وتوفي بمركز العزل بمستشفى رويال كير استشاري الباطنية والجهاز الهضمي د. بابكر عبد المحمود العربي وتوفي شقيقه مجذوب بمستشفى فضيل، كما توفيت بدولة قطر د. منار حسن عثمان وقال مصدر طبي إن الوفيات بوباء كورونا وسط الكوادر الطبية تتزايد بصورة يومية.

صحيفة الجريدة