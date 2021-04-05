طب وصحة
ارتفاع الوفيات وسط الأطباء في الموجة الثالثة لكورونا
ارتفعت أمس وفيات الأطباء بسبب وباء كورونا في الموجة الثالثة الى أحد عشر طبيباً خلال أسبوع واحد وتوفي بمركز العزل بمستشفى رويال كير استشاري الباطنية والجهاز الهضمي د. بابكر عبد المحمود العربي وتوفي شقيقه مجذوب بمستشفى فضيل، كما توفيت بدولة قطر د. منار حسن عثمان وقال مصدر طبي إن الوفيات بوباء كورونا وسط الكوادر الطبية تتزايد بصورة يومية.
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
إنشاء الله يكلملهم كلهم عشان الجيل الجديد من الأطباء الشباب يجد فرصته
أعوذ بالله منك ، لو كملوا الجيل القديم من الدكاترة طيب الجيل الجديد يتعلم ويكتسب الخبرة من مين يا سجمان ما سمعت بالمثل السوداني البيقول الما عندو قديم ما عندو جديد ، بالله دا جزاء ناس قاعدة تضحي بي حياتها عشانكم ، تباً لك ولأمثالك