الجمارك تضبط عصابة تهرب آثارا قيِّمة من الذهب بالشمالية





كشفت هيئة الجمارك السودانية عن ضبط عصابة كانت تحاول تهريب آثار قيمة مصنوعة من الذهب تم تهريبها من موقع أثري بالولاية الشمالية.

وقال الفريق شرطة بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك لدى مخاطبته ورشة النقل المادي للأموال عبر الحدود والموانئ والمطارات اليوم بفندق كورينثيا، إن العصابة كانت تنقب في أحد المواقع الأثرية المهمة وحصلت على تلك الآثار القيمة من تماثيل من الذهب الخالص.

وأكد أن الجمارك ستزيد الرقابة بكل أنواعها حتى تتمكن من محاربة النقل المادي للأموال عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، بجانب وقف الأنشطة الهدامة، مشيرا إلى الحاجة التشريعات وزيادة الصلاحيات لوقف تلك الأنشطة، لافتا إلى أن قانون الجمارك بحاجة إلى تعديل وإضافة تشريعات حديثة لمواءمة التطورات العالمية في مكافحة تلك الجرائم.

واكد بشير إلى أن الجمارك ستكثف الرقابة على المنافذ الحدودية المختلفة من خلال زيادة القوات بجانب إدخال أجهزة كشف حديثة للكشف عن العملات والمعادن والمخدرات، مشددا أن الهيئة لن تألوا جهدا في مكافحة شبكات التهريب والمهربين وضربهم بيد من حديد.

صحيفة السوداني