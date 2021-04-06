أسرة الفريق مالك الذي استشهد في عدارييل تقاضي البشير وبكري





كشف محمد زين محمد المحامي عن فتحه بلاغ جنائي ضد كل من الرئيس المخلوع عمر البشير وبكري حسن صالح نائبه الأسبق في جريمة قتل الفريق أول طبيب مالك العاقب حاج خضر.

واستشهد الخضر في حادثة طائرة عدارييل الشهيرة والتي مضى عليها عشرين عام وذلك قبل انفصال جنوب السودان،وقال محمد في مؤتمر صحفي نظمه مركز ترياق للخدمات الصحفية بالخرطوم أمس أن عمر البشير متهم اول اما بكرى فهو متهم ثان.وحرّض محمد زين كل الأسر التي فقدت ذويها بحوادث طيران أو سيارات وخلافه على فتح الملفات مشيرًا إلى أن الحق لا يضيع طالما أنه ورائه مطالب.

صحيفة الجريدة