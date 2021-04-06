إغلاق قضية الاتهام في بلاغ شركة “زين” ضد صلاح مناع





أغلقت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة القاضي أسامة عوض قضية الاتهام في البلاغ المدون من شركة زين ضد لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، وحدد قاضي المحكمة جلسة في نهاية الشهر القادم لاستجواب المتهم .

وأغلق قاضي المحكمة قضية الاتهام بعد أن استغنت هيئة الاتهام عن حوالى (10) شهود اتهام آخرين، علما بأن المحكمة في جلستها قد استجوبت شاهد الاتهام الثاني وهو مهندس يعمل بشركة زين للاتصالات، وبعد سماعه استغنت هيئة الاتهام عن شهودها.

فى ذات السياق تغيب عن الجلسة الأستاذ معاذ حسن بخيت المستشار القانوني لشركة زين وباشر الاجراءات محامٍ آخر متضامن معه، في حين ناقش الأستاذ ساطع الحاج الرئيس المناوب لبقية هيئة الدفاع شاهد الاتهام .

ويواجه مناع بلاغات إشانة السمعة والكذب بعد تسجيلات صوتية بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها شركة زين بالمساهمة في تدمير الاقتصاد.

وكانت شركة “زين” للاتصالات، قالت إن الدعوى التي رفعتها ضد صلاح مناع، في شخصه وليس لها صلة بعمله في لجنة إزالة التمكين، وأوضحت أن المتهم يحاول استغلال موقعه الحالي في اللجنة لتأثير علي سير القضية.

الخرطوم:آيات فضل

صحيفة السوداني