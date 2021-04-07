ظهور مخاطر للقاح أسترازينكا ووفيات بسببه





في مقابلة نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية، قال ماركو كافاليري، مسؤول إستراتيجية اللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية، إن هناك صلة بين لقاح أسترازينكا وحالات الإصابة بتجلط الدم التي سجلت في دول بينها بريطانيا وفرنسا والدانمارك، وتسببت في وفاة أشخاص تلقوا اللقاح.. وتقول وكالة الأدوية الأوروبية حتى الآن إنه “لم يتم إثبات وجود صلة سببية مع اللقاح”، مع أن الارتباط “ممكن”، مشددة على أن فوائد التطعيم ضد فيروس كورونا ما زالت تفوق مخاطره.

ومع تواتر التقارير عن تسبب لقاح أسترازينيكا في تجلطات دموية خطيرة سببت الوفاة في حالات عديدة، أعلنت دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا مؤخرا تعليقا مؤقتا لاستخدام اللقاح، لكنها استأنفت التطعيم بهذا اللقاح الذي يوصى بإعطائه لمن هم فوق 60 عاما.الجدير بالذكر أن قطاع واسع من المواطنين السودانيين تلقي هذا اللقاح خلال الأيام القليلة الماضية.

سراج الدين مصطفي

صحيفة الصيحة