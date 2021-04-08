اختصاصي يكشف مفاجأة صادمة حول وفاة مرضى كورونا في مركز عزل الخرطوم بسبب الكهرباء





أكدت مآب صلاح الاختصاصي النفسي في مركز عزل الخرطوم وفاة ثلاثة من المصابين بكورونا يوم الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت مآب في صفحتها على فيسبوك إن المصابين كانوا في العناية المكثفة على جهاز التنفس الصناعي وقالت إن التيار الكهربائي انقطع لمدة خمس ساعات. وقالت إن اثنين من المرضى تم تحويلهم لمركز عزل جبرة وهم في وضع مستقر، مطالبة بالتحقيق حول الحادث.

من جانبها نفت وزارة الصحة الاتحادية ما وصفته بالإشاعة المغرضة التي تتحدث عن وفاة “6” أشخاص من مصابي كورونا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن عنبر وحدة العناية المكثفة بمستشفى الشعب التعليمي بالخرطوم. ولم تعلق الوزارة حول الانباء الخاصة بوفاة ثلاث مرضى بمركز عزل الخرطوم .

صحيفة الصيحة