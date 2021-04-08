رابطة طبية تطالب بإغلاق تام للبلاد وفرض حظر التجول في السودان بسبب كورونا





طالبت رابطة الأطباء الاشتراكيين ( راش ) بالإغلاق التام للبلاد وحظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أسابيع في ولايات الخرطوم، الجزيرة والبحر الأحمر، بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا.

وشددت الرابطة في بيان لها على ضرورة إغلاق أي محلية إغلاقا كاملا فور ظهور أي حالات مرضية. وأكدت ضرورة إغلاق مطار الخرطوم وميناء بورتسودان والمعابر البرية مع كل دول الجوار ومنع السفريات الداخلية من وإلى أماكن الإغلاق.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تطعيم (63.837) بلقاح كورونا في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة للكوادر الصحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. واعلنت عن انطلاق التطعيم يوم الأحد القادم في 8 ولايات.

صحيفة الصيحة