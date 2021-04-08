إدارة سجن كوبر : علي عثمان ويوسف عبدالفتاح خالطا مصابا بالكورونا





تلقى قاضي المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية بضاحية أركويت طارق مقلد إفادة شفاهية من إدارة سجن كوبر الاتحادي بأن المتهمين علي عثمان محمد طه ويوسف عبد الفتاح اللذين يخضعان للمحاكمة في قضية المدينة الرياضية مع آخرين ، قد خالطا مصابا بالكورونا.

والجدير بالذكر أن إدارة سجن كوبر لم تحضر المتهمين من سجن كوبر الاتحادي الى المحكمة ، في ذات السياق حدد قاضي المحكمة جلسة الواحد والعشرين من الشهر الجاري للسير في إجراءات البلاغ .

وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت قرار محكمة الموضوع برفض استبعاد وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر عوض التني، من تمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية، وأمرت الاسئتناف بإعادة ملف القضية إلى مَحكمة الموضوع لمواصلة السير في القضية .

الخرطوم:آيات فضل

صحيفة السوداني