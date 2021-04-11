السفير المصري: أنا لي 3 سنوات بالسودان ولكن هذه السنة طالبي التأشيرة يفوق حد التصور





قال سفير جمهورية مصر العربية لدى الخرطوم حسام عيسى أن أعداد السودانيين طالبي تأشيرة الدخول لمصر هذا العام تفوق كثيراً العام الماضي مما يخلق حالة تكدس لدى القنصلية المصرية متوقعاً أن تلغى تأشيرة الدخول كما حدث في ثمانينات القرن الماضي.

وقال عيسى في تصريح خاص لـ”التيار” أن هناك بعض السماسرة يحاولون استغلال الزحام على تأشيرة الدخول المصرية ببيعها بمبالغ وصلت إلى أكثر من 40 ألف جنيه نافياً أن يكون لأي موظف علاقة بالأمر (نحن لانستطيع بيع التأشيرات خارج القنصلية ونحاربها بكل قوة وأي شخص يقوم بذلك نمنعه من دخول القنصلية وأؤكد أن التأشيرات مجانية تماماً )

وقال السفير ( أنا لي 3 سنوات بالسودان ولكن هذه السنة الإقبال يفوق حد التصور ونحن دخلنا المرحلة الحرجة من أعداد التأشيرات من كل الطبقات و الولايات وكل الأغراض من علاج وتعليم وقضاء رمضان في مصر والسياسة وهناك أيضاً من يحضر لإقامة زواجه في مصر ويعزم أقاربه ويقوم بحجز قاعات في مصر ).

الخرطوم: خالدة اللقاني

التيار