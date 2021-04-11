بابكر سلك

بابكر سلك يكتب: هو جنس طيييش

2021/04/11
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في السلك بابكر سلك

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بابكر سلك يكتب: هو جنس طيييش
أبريل 10, 2021180
سلك
] أمس قيلت بحوش المريخ.
] حيث التوتر والانفعال.
] تتنامى الأحداث في المريخ نمواً سالباً نحو هاوية يستحيل الخروج منها.
] السواق الحريف بعرف يمرق كيف من العقبة
] والسواق الاشتر بكبها في العقبة
] الكبة الياها
] وعقبة سوداكال تمثل الامتحان الحقيقي لسواقين الخلا
] الناس السايقين الناس بالخلا
] المهم
] مؤسف جداً ان تكون المعركة بين(النيل)و (التحرير)
] وهذا ما كنا نخافه ونحاول إبعاده عن مجتمع المريخ
] لكن عقبة المريخ وسواقين الخلا فرضوا ذلك واقعاً في الاستاد والحوش
] وحقو نقيف هنا بشدة
] لاني سمعت باضاني امس ما يحزب المعركة ويعنصرها
] ادركوا تلك المعركة
] فمجالس الادارات في عهد ديمقراطية الحركة الرياضية لا يتم تغييرها بانقلاب عسكري
] ولى زمن الانقلابات وتدخلات الطرف التالت
الكلام ده قلناهوا كتييير لكن كلام القصير ما بنسمع ] المهم
] اكتب قبل مباراتنا
] وبعد طيران الهلال
] طيش المجموعة
] هو جنس طيش
] طيش لي بهناك
] وعلى الاخوة الاهلة الشرفاء الاستعداد للمحاولة رقم مية وواحد لمحو الصفر الدولي
] صفر ثقيل ثقالة
] ولايوق
] لاصق في الهلال ده اكتر من لصقة (الهاء) في الهلال
] ده صفر شنو الثقيل ده
] فريق مستقر وسوباط ودولار وتركي وغربال ويطير!
] امال لو كنتوا عايشين مشاكلنا دي كان جيتوا الكم يا محمد عبدالماجد؟؟؟؟
] المهم
] زي ما قلت اكتب قبل كورتنا
] اتوقعها حلا وحمار
] فمشكلة المريخ ليست فنية
] ولكنها مشكلة استقرار تسببت فيها عقبة المريخ وسواقين الخلا
] يتخلص المريخ من عقبته ومن سواقين الخلا مع بعض
] فديمقراطية المريخ قادرة على فرض نفسها على من ينكرها ويستنكرها
] ويكفيها فخراً ان من انكر ٢٠١٩ عاد ليعترف بـ٢٠١٩
] بل ويتمسك به
] شوية صبر ويضرب بنا مثلاً للاعجاب من استكتر واستنكر ديمقراطيتنا علينا
] انزلوا من بصات سواقين الخلا عشان ما يكبوا بيكم البصات في عقبة المريخ
] واركبوا معنا بص الديمقراطية الثابت الزابط العارف الطريق حفرة حفرة ويدرك كيف يتخطى جميع الحفر في طريقه لمحطته الاخيرة
] معقولة
] فرار وساطور وسكين من جهة
] وعضلات مستأجرة في الجهة الاخرى
] وعكاكيز وده كلو في استاد المريخ؟؟؟؟؟
] أيها الناس
] ان تنصروا الله ينصركم
] اها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] كان شفت يا والينا
] اعدينا انفسنا لرمضان سنة كاملة يا اخينا
] سنة جوع
] سنة عطش .. سنة فلس
] سنة لا موية
] سنة لا كهربا
] سنة صبر جد يا أخينا
] وهو رمضان شنو غير جوع وعطش وسخانة وصبر على ده كلو ويقين يا والينا
] لكن ماىتعتمدوا على اليقين اللدينا
] لانو صبرنا بقى ماشي بجاز المصافي يا اخينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال بمناسبة جاز المصافي.. الجاز وين؟؟؟؟؟ الجاز دي بتشمل الزول والبترول
والى لقاء
سلك

صحيفة الانتباهة

2021/04/11
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