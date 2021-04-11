بابكر سلك يكتب: هو جنس طيييش
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بابكر سلك يكتب: هو جنس طيييش
أبريل 10, 2021180
سلك
] أمس قيلت بحوش المريخ.
] حيث التوتر والانفعال.
] تتنامى الأحداث في المريخ نمواً سالباً نحو هاوية يستحيل الخروج منها.
] السواق الحريف بعرف يمرق كيف من العقبة
] والسواق الاشتر بكبها في العقبة
] الكبة الياها
] وعقبة سوداكال تمثل الامتحان الحقيقي لسواقين الخلا
] الناس السايقين الناس بالخلا
] المهم
] مؤسف جداً ان تكون المعركة بين(النيل)و (التحرير)
] وهذا ما كنا نخافه ونحاول إبعاده عن مجتمع المريخ
] لكن عقبة المريخ وسواقين الخلا فرضوا ذلك واقعاً في الاستاد والحوش
] وحقو نقيف هنا بشدة
] لاني سمعت باضاني امس ما يحزب المعركة ويعنصرها
] ادركوا تلك المعركة
] فمجالس الادارات في عهد ديمقراطية الحركة الرياضية لا يتم تغييرها بانقلاب عسكري
] ولى زمن الانقلابات وتدخلات الطرف التالت
الكلام ده قلناهوا كتييير لكن كلام القصير ما بنسمع ] المهم
] اكتب قبل مباراتنا
] وبعد طيران الهلال
] طيش المجموعة
] هو جنس طيش
] طيش لي بهناك
] وعلى الاخوة الاهلة الشرفاء الاستعداد للمحاولة رقم مية وواحد لمحو الصفر الدولي
] صفر ثقيل ثقالة
] ولايوق
] لاصق في الهلال ده اكتر من لصقة (الهاء) في الهلال
] ده صفر شنو الثقيل ده
] فريق مستقر وسوباط ودولار وتركي وغربال ويطير!
] امال لو كنتوا عايشين مشاكلنا دي كان جيتوا الكم يا محمد عبدالماجد؟؟؟؟
] المهم
] زي ما قلت اكتب قبل كورتنا
] اتوقعها حلا وحمار
] فمشكلة المريخ ليست فنية
] ولكنها مشكلة استقرار تسببت فيها عقبة المريخ وسواقين الخلا
] يتخلص المريخ من عقبته ومن سواقين الخلا مع بعض
] فديمقراطية المريخ قادرة على فرض نفسها على من ينكرها ويستنكرها
] ويكفيها فخراً ان من انكر ٢٠١٩ عاد ليعترف بـ٢٠١٩
] بل ويتمسك به
] شوية صبر ويضرب بنا مثلاً للاعجاب من استكتر واستنكر ديمقراطيتنا علينا
] انزلوا من بصات سواقين الخلا عشان ما يكبوا بيكم البصات في عقبة المريخ
] واركبوا معنا بص الديمقراطية الثابت الزابط العارف الطريق حفرة حفرة ويدرك كيف يتخطى جميع الحفر في طريقه لمحطته الاخيرة
] معقولة
] فرار وساطور وسكين من جهة
] وعضلات مستأجرة في الجهة الاخرى
] وعكاكيز وده كلو في استاد المريخ؟؟؟؟؟
] أيها الناس
] ان تنصروا الله ينصركم
] اها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] كان شفت يا والينا
] اعدينا انفسنا لرمضان سنة كاملة يا اخينا
] سنة جوع
] سنة عطش .. سنة فلس
] سنة لا موية
] سنة لا كهربا
] سنة صبر جد يا أخينا
] وهو رمضان شنو غير جوع وعطش وسخانة وصبر على ده كلو ويقين يا والينا
] لكن ماىتعتمدوا على اليقين اللدينا
] لانو صبرنا بقى ماشي بجاز المصافي يا اخينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال بمناسبة جاز المصافي.. الجاز وين؟؟؟؟؟ الجاز دي بتشمل الزول والبترول
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة
تعليق واحد
عاد يا سلك طيشكم فات الطيشاب والقدرم هههههه اب سن يضحك على اب سنين