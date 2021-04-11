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بابكر سلك يكتب: هو جنس طيييش

أبريل 10, 2021180

سلك

] أمس قيلت بحوش المريخ.

] حيث التوتر والانفعال.

] تتنامى الأحداث في المريخ نمواً سالباً نحو هاوية يستحيل الخروج منها.

] السواق الحريف بعرف يمرق كيف من العقبة

] والسواق الاشتر بكبها في العقبة

] الكبة الياها

] وعقبة سوداكال تمثل الامتحان الحقيقي لسواقين الخلا

] الناس السايقين الناس بالخلا

] المهم

] مؤسف جداً ان تكون المعركة بين(النيل)و (التحرير)

] وهذا ما كنا نخافه ونحاول إبعاده عن مجتمع المريخ

] لكن عقبة المريخ وسواقين الخلا فرضوا ذلك واقعاً في الاستاد والحوش

] وحقو نقيف هنا بشدة

] لاني سمعت باضاني امس ما يحزب المعركة ويعنصرها

] ادركوا تلك المعركة

] فمجالس الادارات في عهد ديمقراطية الحركة الرياضية لا يتم تغييرها بانقلاب عسكري

] ولى زمن الانقلابات وتدخلات الطرف التالت

الكلام ده قلناهوا كتييير لكن كلام القصير ما بنسمع ] المهم

] اكتب قبل مباراتنا

] وبعد طيران الهلال

] طيش المجموعة

] هو جنس طيش

] طيش لي بهناك

] وعلى الاخوة الاهلة الشرفاء الاستعداد للمحاولة رقم مية وواحد لمحو الصفر الدولي

] صفر ثقيل ثقالة

] ولايوق

] لاصق في الهلال ده اكتر من لصقة (الهاء) في الهلال

] ده صفر شنو الثقيل ده

] فريق مستقر وسوباط ودولار وتركي وغربال ويطير!

] امال لو كنتوا عايشين مشاكلنا دي كان جيتوا الكم يا محمد عبدالماجد؟؟؟؟

] المهم

] زي ما قلت اكتب قبل كورتنا

] اتوقعها حلا وحمار

] فمشكلة المريخ ليست فنية

] ولكنها مشكلة استقرار تسببت فيها عقبة المريخ وسواقين الخلا

] يتخلص المريخ من عقبته ومن سواقين الخلا مع بعض

] فديمقراطية المريخ قادرة على فرض نفسها على من ينكرها ويستنكرها

] ويكفيها فخراً ان من انكر ٢٠١٩ عاد ليعترف بـ٢٠١٩

] بل ويتمسك به

] شوية صبر ويضرب بنا مثلاً للاعجاب من استكتر واستنكر ديمقراطيتنا علينا

] انزلوا من بصات سواقين الخلا عشان ما يكبوا بيكم البصات في عقبة المريخ

] واركبوا معنا بص الديمقراطية الثابت الزابط العارف الطريق حفرة حفرة ويدرك كيف يتخطى جميع الحفر في طريقه لمحطته الاخيرة

] معقولة

] فرار وساطور وسكين من جهة

] وعضلات مستأجرة في الجهة الاخرى

] وعكاكيز وده كلو في استاد المريخ؟؟؟؟؟

] أيها الناس

] ان تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] كان شفت يا والينا

] اعدينا انفسنا لرمضان سنة كاملة يا اخينا

] سنة جوع

] سنة عطش .. سنة فلس

] سنة لا موية

] سنة لا كهربا

] سنة صبر جد يا أخينا

] وهو رمضان شنو غير جوع وعطش وسخانة وصبر على ده كلو ويقين يا والينا

] لكن ماىتعتمدوا على اليقين اللدينا

] لانو صبرنا بقى ماشي بجاز المصافي يا اخينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بمناسبة جاز المصافي.. الجاز وين؟؟؟؟؟ الجاز دي بتشمل الزول والبترول

والى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة