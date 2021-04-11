وزير الصحة : وفاة 3 مواطنين بمراكز العزل لعطل كهربائي





أبدى وزير الصحة د.عمر النجيب أسفه وحزنه لوفاة مرضى بمراكز عزل بالخرطوم، وقال إن سبب الوفاة يعود لعطل في التيار الكهربائي بمركز العزل وليس لعدم توفر الكهرباء، وأضاف المركز كان به ٦ مرضى 3 توفاهم الله وتم إنقاذ الثلاثة الآخرين ونقلهم إلى مركز آخر. وطالب صحة ولاية الخرطوم بضرورة إجراء تحقيق لتجنب الأخطاء مستقبلاً وأكد على معاناة المراكز الصحية والمستشفيات من أزمة الكهرباء.

ورهن إغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وموجهات مجلس الأمن والدفاع الداعية للالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، خاصة مع قدوم شهر رمضان.

ونبه الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمنبر وكالة السودان للأنباء، لخطورة إغلاق البلاد وأثره المباشر على المواطنين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع قدوم الشهر الفضيل، وأشار إلى تخوف وزارة التربية من إغلاق البلاد لتأثيره المباشر على التقويم الدراسي والذي يفضي إلى فشله، وجدد الوزير الدعوة للالتزام بالاشتراطات الصحية وتطعيم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم.

وقال النجيب: “التطعيم هو من أبرز أسلحتنا لمجابهة فايروس كورونا، مع انه لا يمنع من الإصابة بالفايروس ولا من الانتشار، بل هو يقلل احتمال المرض الشديد والموت”، وذكر الوزير إن التقرير عن كورونا ليوم 9 أبريل بين عن “31” وفاة بولاية الخرطوم، وفي ولاية الجزيرة حالتين، و51 تشمل كل البلاد. وقال عمر إن هذه الإحصائيات تظهر في مراكز الفحص للأشخاص الذين يتقدمون بالفحص سواء كانوا يشكون من الأعراض أو المسافرين خارج البلاد.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة