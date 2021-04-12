منظمة الصحة العالمية تُؤكِّد حاجة السودان لزيادة تمويل القطاع





أشاد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالدعم الذي ظلّت تقدمه منظمة الصحة العالمية للسودان، بما في ذلك لقاحات كورونا، في وقت أكدت فيه المنظمة حاجة السودان لزيادة تمويل القطاع الصحي وضرورة مشاركة المجتمعات المختلفة في تطوير القطاع ومُراعاة الجانب الإنساني والتنموي.

وأعرب حمدوك خلال لقاءٍ مع وفدٍ من منظمة الصحة العالمية يزور الخرطوم برئاسة د. رنا حاجي أمس عن، سعادته عن التقرير الذي أعدّه الوفد عن الوضع الصحي في السودان، مُبيِّناً أنّ التقرير لمس القضايا والتحديات التي يُواجهها القطاع الصحي مع تقديم المُقترحات لمُجابهتها والعمل على مساعدة السودان لتنفيذها لإعادة بناء القطاع الصحي كَأولوية للحكومة الانتقالية في إطار البناء المؤسسي الشامل، مع التأكيد على لا مركزية القطاع الصحي.

وقالت رئيسة الوفد، إنّ الزيارة جاءت بدعوةٍ من وزير الصحة د. عمر النجيب بهدف تقييم النظام الصحي بالبلاد، وأضافت “الزيارة ركّزت على دراسة وضع النظام الصحي وإعادة الهيكلة المطلوبة بغرض تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالعاصمة والولايات وتوفير الرعاية الصحية، بجانب تقييم التمويل الصحي”.

وأعرب الوفد، عن الحاجة لزيادة تمويل القطاع الصحي، وأكّد أنّ السودان يتمتّع بمقدرات طبية فنية عالية تحتاج لتعزيز الحوكمة والقيادة في المجال الصحي والاستفادة من الدعم واستغلال الموارد المُتاحة في الصحة وتقوية التنسيق بين المجالس المُختصة، والمؤسسات الصحية نفسها.

صحيفة الصيحة