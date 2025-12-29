وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشيد بتسديد الدفعة الاولى من تحويلات الحجاج للعام 1447 هجرية

أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الإستاد بشير هارون عبد الكريم في تصريح ل(سونا) بالجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسات الدولة في سداد الدفعة الاولى من تحويلات حجاج بيت الله الحرام للعام ١٤٤٧ هجرية حيث يعتبر هذا الامر جهدا مقدرا منهم.

وأشار هارون عبدالكريم لدور كل من وزير وزارة مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك السودان ومدير بنك الخرطوم على جهودهم الكبيرة وتسهيل تحويل الدفعة الأولى من تحويلات الحجاج لهذا الموسم 1447 هجرية بالاضافه لكل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.