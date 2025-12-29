وزير التربية والتعليم المكلف بنهر النيل يترأس الاجتماع الأول للاحتفال بعيد العِلم بالولاية

رأس الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّعليم بولاية نهرالنّيل، الوزير المكلف، بمكتبه بالدّامر، الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للإعداد والتحضير للاحتفال بعيد العِلم بالولاية في نسخته الرّابعة.

وقرر الاجتماع تقديم موعد الاحتفال بعيد العِلم والذي يُصادف الرابع والعشرين من شهر فبراير من كل عام ليكون في الثّاني عشر من فبراير المقبل بمحلّيّة بربر، حتى لا يتعارض مع شهر رمضان المعظّم.

ويشتمل البرنامج على فقرات رياضيّة، وثقافيّة ومسرح، ومسابقات أكاديميّة، لطّلّاب الصّف الثّالث الثانوي ومعارض، وتكريم رموز تعليميّة.

وقد خلص الاجتماع إلى تكوين عددٍ من اللّجان شملت:اللّجنة الماليّة، واللّجنة الثّقافيّة والأكاديميّة، واللّجنة الرّياضيّة، ولجنة المعارض، واللّجنة الإعلاميّة، ولجنة إعداد المكان.

وطالب الأستاذ أحمد حامد، وزير التربية والتعليم المكلف بالولاية الإخوة رؤساء اللّجان المختصّة بالإعداد والتّرتيب الجيّد بعيداً عن النّمطيّة والتّقليديّة حتى يخرج الاحتفال بالصورة التي تتناسب مع عظمة ومكانة التعليم.