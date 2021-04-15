وزيرة الخارجية: السودان متمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة





أكدت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق على موقف السودان الثابت وضرورة التوصل إلى إتفاق ملزم وقانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وشرحت مريم خلال اجتماع مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى السودان اليوم (الخميس) عبر تقنية تقنية الإتصال المرئي (الفيديو كونفرنس) تطورات ملف سد النهضة وموقف السودان من القضية، وقدمت الوزيرة شرحاً فيما يخص التوترات على الحدود الشرقية للبلاد وضرورة اعتراف إثيوبيا باتفاقية 1902م الخاصة بالحدود المشتركة.

واستعرضت مريم تطورات الأوضاع في السودان وجهود حكومة الفترة الانتقالية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والتحضيرات الجارية لمؤتمر باريس في 17 مايو المقبل لتقديم السودان الجديد للعالم ، و جددت تطلع السودان للمشاركة والحضور الفاعل من أشقائه العرب في المؤتمر المرتقب امتداداً للأدوار المقدرة للدول العربية في مساندتها للسودان خلال هذه الفترة المهمة من تاريخه الفاعل والمؤثر على المستويين العربي والدولي.

من جانبهم قدم السفراء العرب شكرهم لوزيرة الخارجية على إتاحتها فرصة اللقاء ، وأكدوا خلال مداخلاتهم دعم الدول العربية غير المحدود للسودان امتداداً لدعمهم لمسيرة الانتقال الديموقراطي في السودان.

باج نيوز