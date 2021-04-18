حجز أصول شركة مملوكة لشقيق البشير قيمتها أكثر من مليون دولار





أعلنت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومُحاربة الفساد بولاية الجزيرة، عن مداهمة وتحريز وحجز أصول منقولة لشركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير، التي تم إصدار قرارٍ من لجنة إزالة التمكين المركزية بمُصادرتها، مُعلنةً حجز آليات ثقيلة تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من مليون دولار.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي أمس السبت، إنها قامت بعملية مُداهمة بالتنسيق مع نيابة الفساد ومباحث شرطة ولاية الجزيرة، أسفرت عن حجز الآليات المملوكة للشركة المُصادرة والتي كانت غير محصورة ضمن الأصول المُستردّة بموجب القرار، مُشيرةً إلى أنّ الآليات كانت تعمل في طريق داخل الولاية كانت في طريقها للتهريب خارج الولاية إلى حدود ولاية أخرى، مما كان يمكن أن يُعرِّض تلك الآليات للتلف أو الضياع. وأكدت اللجنة انه تم التحريز والحجز على 3 باك لورد و2 قلاب تراب و5 درداقات أسفلت و3 كرفانات و3 كونتير، إضافةً لخلاط أسمنت وفنطاس مياه و2 تانكر مياه و2 عربة بوكس وكمية من الحديد والسيخ. وقالت: يتم الآن ترحيل تلك الآليات للولاية تحت حماية وحراسة شرطة ولاية الجزيرة .وأوضحت أنّ استرداد الآليات تمّ بمُوجب بلاغ تحت المادة (4) من قانون المفوضية القومية للفساد والمادتين (13) و(14) من قانون إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومُحاربة الفساد.

الجديد بالذكر أنَّ الطريق الذي كانت تعمل على تنفيذه تلك الشركة قد صاحبته شُبهات فساد كبيرة في استلام أكثر من 80% من قيمة التّعاقُد مع الهيئة القومية للطرق والجسور منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن العمل تعطّل كل تلك الفترة ولم يبلغ نسبة التنفيذ أكثر من ردميات ترابية قليلة على طول الطريق المقترح.

وعَبّرت لجنة إزالة التّمكين والنيابة العامّة ومباحث شُرطة ولاية الجزيرة وأمانة الحكومة، عن شُكرها لكل الأطراف المُشاركة في توفير معلومات تلك العملية من أهالي الجزيرة ولجان المقاومة التي تُؤكِّد على دورها المُهم في رفد اللجنة بالمعلومات واكتشاف الفساد وكل الذين استقبلوا اللجنة المُشتركة بكرم وضيافة إنسان الجزيرة المعطاء.

صحيفة الصيحة