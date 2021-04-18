أب يقتل أبناءه الثلاثة بشمال دارفور





قتل أب بمدينة (كبكابية) بولاية شمال دارفور، أبناءه الثلاثة وإلقائهم داخل بئر ماء.

وقال شاهد عيان آدم صالح، إن والد الضحايا الأطفال يسكن بحي الشاطئ وكان في حالة سُكر عندما ألقى بأطفاله في بئر تقع جنوب شرق السوق. وأضاف آدم بحسب صحيفة الصيحة، أن (ص. ع. م) ظل يهدد طليقته منذ انفصالهما بأخذ أولاده منها. وتم انتشال جثامين الأطفال الثلاثة الذين يبلغ أعمارهم (4 ــــ 8 ـــــ 10) سنوات.

ووريت جثامين الأطفال الثرى في حالة حزن عمّت المدينة, فيما ألقت الشرطة القبض على والد الأطفال ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

الخرطوم (كوش نيوز)