تواجد شهود الاتهام بالفشقة يُرجئ جلسة محاكمة متهمين بتدبير محاولة انقلابية





تسبّب وجود شُهُود الاتّهام في الخطوط الأمامية للقتال بمنطقة الفشقة الحدودية في إرجاء محاكمة وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك وآخرين إلى مايو المقبل.

وكشف ممثلو الاتهام لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي جمال سبدرات، أن تأجيل الجلسة سببه تواجد شهود الاتهام في الخطوط الأمامية للقتال بمنطقة الفشقة الحدودية، مِمّا تعذّر معه حُضُورهم للمحكمة، والتمسوا تحديد جلسة أخرى لمواصلة القضية.

يُذكر أنّ علي مجوك وآخرين يُواجهون تُهماً بمحاولة تدبير انقلاب على الحكومة الانتقالية في أكتوبر الماضي.

الخرطوم ـــ محمد موسى

صحيفة الصيحة