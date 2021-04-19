تفكيك شبكة إجرامية عقب اشتباك وإطلاق نار جنوبي أمدرمان





تمكنت عمليات رئاسة وإدارة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان من الإيقاع بشبكة إجرامية بعد إشتباك عنيف وتبادل إطلاق نار أسفر عن ضبط متهمين إثنين ومركبة بوكس وعدد(2) بندقية كلاشنكوف إضافة لضبط (15) الف قندول بنقو ، وأوضح العميد شرطة حقوقي/ د. خالد محمد نور مدير دائرة العمليات والمكافحة في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات عن تحرك شبكة إجرامية بعربة بوكس محملة بالبنقو من مناطق الإنتاج بولاية جنوب دارفور في طريقها الى ولاية الخرطوم بناء على ما ذكر تم تشكيل فريق ميداني لمتابعة خط سير المركبة وأفراد الشبكة فيما تم إسناده بغرفة متابعة لتوفير الغطاء المعلوماتي واللوجستي عبر تتبع حركة سير أفراد الشبكة وعند وصول المركبة الى ولاية شمال كردفان تحرك فريق آخر، وإنضم للفريق الاول متعقباً المركبة حتى أطراف ولاية الخرطوم حيث تم الاشتباك مع أفراد الشبكة وتبادل إطلاق النار، وحاول المتهمون الهروب وتعاملت معهم القوة ببسالة وفدائية وتمكنت من اعطاب المركبة وانتهت بالسيطرة على الموقف وضبط المتهمين الإثنين ومركبة بوكس محملة بعدد(15) الف قندول بنقو مخبأة داخل جوالات بلاستيك فيما نتج عن ذلك وقوع إصابات لعدد3 من افراد المكافحة تم إسعافهم لتلقى العلاج بمستشفى الرباط الجامعي فيما تم إقتياد المتهمين الى دائرة الاختصاص وتم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة(15/أ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية والمادة(26) من قانون الأسلحة والذخيرة في مواجهة المتهمين بدائرة الإختصاص.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي/خالد حسان أن إدارته نفذت إجراء عملية نوعية خلال العام من خلال تبادل معلومات وتنسيق عالي بين الإدارات الولائية ورئاسة الإدارة وتأمين سرية العملية حتى لحظة التنفيذ.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة