في نهار رمضان.. مدمن مخدرات لأهل زوجته: «تعالوا خدوا بنتكم قتلتها خلاص»





لم يكتفي زوج مدمن للمخدرات من قتل زوجته شنقاً أمام منزل الزوجية، بل اتصل بأهلها ليعترف بكل جرأة ووقاحة أنه قتل شريكة حياته لأنها لم تعطه مزيداً من المال ليشتري به المخدرات.

وفي التفاصيل فقد أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بقتل زوجته شنقًا على «ماسورة» الغاز أمام شقتهما بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات بإشراف المستشار يحيى الزراع، المحامي العام، بأن المجني عليها رفضت إعطاء زوجها ألف جنيه لشراء مخدرات، كان والدها أعطاها لها بمناسبة شهر رمضان، وللإنفاق على نفسها وابنتيها.

كانت النيابة قد انتقلت إلى المسكن محل الواقعة، وناظرت جثمان المجني عليها وتبينّ أنها تتدلى من «ماسورة» الغاز الطبيعي أمام الشقة، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.

وذكرت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بعد نشوب مشادة كلامية مع زوجته، وبعدما قتل المجني عليها اتصل على أسرتها، قائلاً: «تعالوا خدوا بنتكم.. قتلتها خلاص».

وكان المتهم قد لاذ بالفرار، وأبلغت أسرة المجني عليها الشرطة التي تمكنت من ضبط الزوج، ليعترف بجريمته.

صحيفة البيان