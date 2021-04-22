نصائح واحتياطات.. ماذا يفعل مريض السكر فى الصيام





بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، يمكن أن يؤدي الصيام لساعات طويلة إلى مضاعفات مثل نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم) وارتفاع السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) والجفاف ، كما يذكر الاتحاد الدولي للسكري (IDF) على موقعه الرسمي على الإنترنت.

لذلك ينصح مرضى السكر باستشارة الطبيب قبل صيام رمضان. هناك مجموعة واحدة معينة من الإرشادات لكل مريض بالسكري ، وفقًا لما صرح به الدكتور سوبهاش كومار وانجنو ، استشاري أول ، الغدد الصماء ،

يُنصح بإجراء تعديلات في الأدوية والاحتياطات الأخرى بناءً على الحالة الطبية لمرضى السكري وفقا ل indian

إليك ما يقترحه الطبيب:

الحذر من الادوية

يجب أن نكون حذرين للغاية من عدم تناول تلك الأدوية التي يمكن أن تسبب نقص السكر في الدم” ، كما يقول الطبيب.

يجب تجنب الأدوية طويلة المفعول عن طريق الفم خلال شهر رمضان لأن الناس يصومون لساعات طويلة خلال النهار.

يجب على مرضى السكر تجنب تناول السلفونيل يوريا (دواء للتحكم في مستوى السكر في الدم عن طريق تحفيز إنتاج الأنسولين) نظرًا لأن مفعولها طويل الأمد. بدلاً من ذلك ، يجب أن يختاروا الأدوية قصيرة المفعول مثل الجليبتين أو الميتفورمين لتجنب انخفاض نسبة السكر في الدم خلال النهار.

يجب على المرء مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام وعدم تخطي حقن الأنسولين ،

يقول الدكتور وانجنو ، “إذا كان المريض يتناول جرعتين من الأنسولين ، فيجب عليه تقليل الجرعة بمقدار الثلث. إذا كان المريض يتناول جرعات متعددة من الأنسولين فعليه أن يمتنع عن صيام رمضان “.

متى تفطر؟

في اللحظة التي يبدأ فيها الشخص بالتعرق أو الخفقان ، يجب أن يتحقق على الفور من مستوى السكر في الدم. إذا انخفضت مستويات السكر في الدم عن 70 مجم / ديسيلتر ، يجب على المرء أن يفطر.

تجنب الإفراط في الأكل (خاصة الحلويات) خلال عيد الفطر ، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. قم بزيارة طبيبك للحصول على إرشادات حول تغيير الدواء إلى الجدول السابق “، كما يذكر جيش الدفاع الإسرائيلي.

وبعيدًا عن ذلك ، يجب على النساء الحوامل والأطفال وكبار السن الذين يعانون من حالات مرضية مشتركة مثل ارتفاع الضغط وأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول ، تجنب الصيام خلال شهر رمضان ، كما يحذر الطبيب.

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