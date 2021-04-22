هيئة محاميي دارفور تدعو أولياء الدم لفتح بلاغات ضد النظام البائد





دعت هيئة محاميي دارفور أولياء الدم في الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام البائد، بتحريك الإجراءات الجنائية ضده عن كل جرائم القتل التي ارتكبها منذ تقويضه للنظام الدستوري في 1989.

وقال الأمين العام المكلف لهيئة محاميي دارفور آدم راشد المحامي في تصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن لاهاي هي المحكمة المختصة، لقفل باب الجدل حول الإسلاميين المتهمين في جرائم إنسانية بدارفور. وأكد أن تسليم المخلوع مسألة قانونية لا علاقة لها بموافقة أو رضى الجيش، وقال إن عدم وجود مادة ضد الإنسانية في القانون الجنائي لا يغير من الواقع الذي كشفته لجنة التحقيق في الانتهاكات ومازالت التحريات جارية.

واقترح عمل بروتوكول تعاون مع الجنائية لتسليم أي مطلوب بعد الفراغ من محاكمته، وعزا عدم طلب المحكمة للبشير باعتبار أنه مازال يتحاكم أمام المحاكم الجنائية في قضايا أخرى، وأوضح أن الزيارات السابقة جاءت بخصوص كوشيب، وتابع عدم تسليم البشير للجنائية فرية جديدة، وأكد نصح ذوي الضحايا بفتح بلاغات.

الخرطوم (كوش نيوز)