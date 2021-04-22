الدولار يقفز بصورة مفاجئة مقابل الجنيه يوم الخميس في السوق الموازي





إرتفع سعر الدولار الأمريكي يوم الخميس مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي مع ختام تعاملات الأسبوع وذلك بعد أن إستقرت الأسواق بعد توحيد سعر الصرف منذ نحو شهرين.

يوم الخميس 22 أبريل 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 387.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 22 أبريل 2021 م، وجاء السعر 381.76710 جنيه للدولار بينما بلغ السعر في بعض البنوك 382 جنيها للدولار، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر.

الخرطوم (كوش نيوز)