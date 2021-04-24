لجنة التمكين تعتقل ثلاث نساء من الساحة الخضراء لأن إفطارهن كان يشير لكونهن إسلاميات!!





لجنة التمكين تعتقل ثلاث نساء من الساحة الخضراء لأن إفطارهن كان يشير لكونهن نساء إسلاميات!! فقد سمعت التكبيرات والأناشيد. والنسوة الثلاث في قسم الشرقي حتى الآن مع إحتمال بقائهن في حال عدم توفر نائب لإجراءات الضمانة القانونية. والنساء هن (إيمان الفاتح، علا الفاتح، عوضية عبد الإله).

هذه اللجنة تتجاوز الحدود بشكل سافر، لجنة من الحمقى محدودي الأفق الذين ينفذون بشكل طفولي أجندة خطيرة لخلق العدو ودفعه لإتخاذ مواقف تعطيهم سبب للإستمرار، لجنة فسادها وتجاوزاتها صارت مصدر إستنكار كبير مع يقظة الناس تجاه قانونها مطلق السلطات بلا ولاية ولا رقابة ولا مساءلة.

عموما نقول لهؤلاء الصبية التافهين:

١- التيار الإسلامي تيار وطني يعمل في العلن وإفطارات ومناشط التيار بعمومها تتم أمام الجميع وستستمر بلا تطرف ولا إختفاء وهذا شيء لا تستطيعون منعه أبدا.

٢- إفطار ١٧ رمضان قائم في كل الولايات كمنشط اجتماعي وسياسي وفكري لمناقشة قضايا الوطن والتيار.

٣- توقفوا عن المواقف الطفولية الغبية فهناك قضايا أهم ونحن نتحدث بكل موضوعية وعقل وإلتزام لأن الوطن مهدد ولن نسمح لتحويل السياسة لعنف وترهيب فهذه بلادنا وهذا شعبنا.

أخيرا

على كل العقلاء من الليبراليين واليساريين والسياسيين في كل التيارات وكل الشعب السوداني عليهم جميعا الوقوف ضد سياسات هذه اللجنة التافهة التي تتجاوز الدستور والأعراف والأخلاق.

والسلام عليكم

#إفطار_١٧_رمضان

هشام عثمان الشواني