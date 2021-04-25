مواطنو الحاج يوسف (المايقوما) يغلقون الشوارع احتجاجاً على قطوعات المياه





أغلق أهالي المايقوما شرق مربع 1 ومربع 3 وشارع واحد بمحلية شرق النيل الطرقات الرئيسية بإشعال النار على الاطارات و(التتريس) احتجاجاً على قطوعات المياه التي استمرت لمدة أسبوعين. وقال مصدر لـ(الجريدة) إنهم رفعوا شكوى للمحلية ولكن لم يتم البت فيها خاصة وأن القطوعات مستمرة في شهر رمضان ما يجعل الحياة صعبة ومستحيلة ، وكشف عن أن المواطنين سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام محلية شرق النيل وسيطالبون فيها بإقالة المدير التنفيذي ومدير هيئة المياه بمحلية شرق النيل لخداعهم طيلة الفترة السابقة بأن هنالك صيانة في محطة المياه ليكتشفوا أن ذلك غير صحيح.

الخرطوم : عيسي جديد

صحيفة الجريدة