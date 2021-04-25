أردوغان ينزع ملكية البازار التاريخي في بورصة





وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار نزع الملكية العاجل للبازار التاريخي ومنطقة الخانات في بورصة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وبموجب المشروع الذي تدعمه وزارة البيئة والتحضر، وتنفذه بلدية بورصة التي يديرها حزب العدالة والتنمية، تم هدم العديد من المباني والمتاجر في تلك المنطقة.

وضمن نطاق المشروع، تم الانتهاء من مصادرة 1016 مترا مربعا من المساحة المراد مصادرتها من إجمالي 5 آلاف و969 مترا مربعا.

وبينما تم التوصل إلى اتفاق مع 101 من بين 500 مستفيد بشأن منطقة المشروع، استمرت المفاوضات مع المستفيدين الـ400 الباقين.

وقامت بلدية بورصة، التي أكملت عمليات الهدم في 5 آلاف و100 متر مربع من المنطقة التي تتطلب تدمير ما مجموعه 21 ألف متر مربع، بتطبيق عملية المصادرة العاجلة من أجل تسريع العملية في المساحة المتبقية من حوالي 16 ألف متر مربع.

وأعرب أصحاب المحال التجارية في منطقة الخانات عن قلقهم بشأن المشروع وصرحوا بأن الغرض هنا ليس الكشف عن النسيج التاريخي، بل تحويل هذا المكان إلى منطقة تجارية.

العربية نت