شاهد بالفيديو.. لحظة انقاذ 64 شخص بينهم أطفال علقوا بلعبة (الساقية) العالية بمنتزه الرياض بالخرطوم.. لحظات تحبس الأنفاس وكلمات مؤثرة من الأطفال بعد انقاذهم (كنا نسبح الله ونحن عالقون)





بمجهود جبار تستحق عليه إدارة الدفاع المدني الشكر والتقدير نجا 64 شخص من حادث مروع بعد تعطل لعبة (الساقية) العالية بمنتزه الرياض بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد أسهم رجال الدفاع المدني ببراعة كبيرة في انقاذ الأسر والأطفال الذين كانوا عالقين في منطقة مرتفعة.

وقد أظهر مقطع الفيديو الذي انتجته ساهرون للانتاج الفني والإعلامي لحظات انقاذ المواطنين, وجاءت اللحظات عصيبة وحبست الأنفاس حسبما ذكر بعض المتداولين للمقطع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كشف بعض الأطفال العالقين باللعبة عن الأوقات العصيبة التي مروا بها, حيث أكد أحدهم أنهم كانوا يسبحون الله إلا أن جاء فريق الانقاذ من الدفاع المدني والذي أسهم مساهمة فاعلة في انقاذ المواطنين.

وكان الفريق شرطة \ حقوقي خالد مهدي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بالسودان بزيارة لدائرة الدفاع المدني ولاية الخرطوم لتقديم التهنئة والإشادة بالدور البطولي لقوات الدفاع المدني في انقاذ عدد 64 مواطناً كانوا قد علقوا بلعبة (الساقية) بمنتزه الرياض بالخرطوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين