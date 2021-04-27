مشادة بين وزير المالية وصلاح مناع كادت أن تتطور لإشتباك بالأيدي





في كواليس الأخبار أن الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية دخل في مشادة كلامية جديدة مع صلاح مناع عضو لجنة التمكين الجديدة .. وفي الخبر أيضاً أن الأخير بدا متضجراً من مطالبة وزير المالية بضرورة كشف الغطاء عن أوجه صرف الأموال التي تمت مصادرتها .. النقاش بين الرجلين كاد أن يتطور لإشتباك بالأيدي لولا تدخل شخصية سيادية شابة طالبت الطرفين بالهدؤ وضبط الأعصاب ..

• هذه ليست المرة الأولي التي يشتبك فيها جبريل إبراهيم مع أعضاء نافذين في لجنة التفكيك التي صارت رغم أنف كل قادة الكفاح المسلح فوق القانون ..

• ربما يحتاج جبريل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة لصفعة جديدة حتي يستفيق من طريقته المثالية في التعامل مع لئام السياسة .. عليه أن يستفيق لأن الإجابة علي سؤال أين ذهبت أموال الكيزان المصادرة في المرة القادمة ربما يكون قاسياً ومؤلماً علي الرجل .. من يدري ربما يقول له أحدهم بإستفزاز : ( إشترينا بيها قادة حركات الكفاح المسلح وجبناهم الخرطوم ) ..

• لن تتكرر الفرصة مرة أخري لجبريل إبراهيم لينضم لقائمة الرجال المحترمين الذين مرّوا علي كرسي مالية جمهورية السودان .. لقد نالوا إحترام العدو والصديق لأنهم قالوا لا .. وصبروا علي تبعاتها !!

عبد الماجد عبد الحميد