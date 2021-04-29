وزير الصحة يُقر بوجود أزمة حادة في الأدوية





كشف وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، عن أزمة حادة تُواجه الوزارة في مجال الأدوية.

وقال النجيب لدى مخاطبته، ورشة عمل الوفرة الدوائية في السودان (التحديات والحلول) بقاعة الإمدادات الطبية أمس، إنّ أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، ونوه إلى أن نتائجها تؤدي لموت المرضى، وأعرب عن أمله في أن تتناول الورشة كل متعلقات الأزمة بكل شفافية للوصول إلى حلول نهائية. وأشار النجيب إلى إشكال حالي يتمثل في الكوادر الصيدلانية، وقال (الوضع الصيدلاني سلبي في ظل أزمة حادة). وأعلن النجيب عن اتجاه لهيكلة القطاع الصحي، وأكد خروج صيدليات عن العمل، وقال (هنالك إشكال حقيقي في المهنة جعل من الصيدلاني بيّاعاً) حسب قوله، وبشّر النجيب في معرض حديثه بالتزام وزارة المالية بسداد ديون صندوق الإمدادات الطبية.

صحيفة الصيحة