وزير الصناعة: ساءني كثيرا اطلاق البمبان علي شباب الكيزان وهم صائمون





ساءني كثيرا ما شهدته اليوم من اطلاق البمبان علي شباب االكيزان

وهم صائمون وقبل دقائق من موعد الافطار

مهما كان تقديرات الاجهزة الامنيه

كان بالامكان التعامل معهم بافضل مما كان اتساقا مع قيم هذا الشعب

وسماحته ومراعاة لرمضان وانهم صائمون

صحيح سادتهم من طغمة المؤتمر الوطني لم يكبحهم كابح في معاداة

خصومهم ولكن هذا لا يبرر ما حدث عند موعد افطارهم اليوم

جرمهم وطغيانهم وشنئان فعلهم ليس صكا وذريعه للسير علي طريقتهم ومنهجهم المعطوب

الحرية كل لا يتجزأ

ولا احسب ان بضعة عشرات يتجمعون هنا او هناك يهددون بقاء ثورة سقت دماء شهداءها هذه الارض الطيبه

ابراهيم الشيخ

*وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني