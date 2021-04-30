عصمت: أشيد بحكمة شباب الإسلاميين فلم ينجروا نحو التعامل بعنف مع الشرطة





1. استوى الناس جلوساً ينتظرون سماع الآذان؛ واصطفت الشرطة على بعد أمتار منهم فعاجلتهم باطلاق الغاز المسيل للدموع.

2. للأسف انتقلنا من استبداد إلى إستبداد.

3. قلت لوكيل النيابة: أليس الوثيقة الدستورية تضمن حرية التجمع والتعبير.

4. على كل أشيد بحكمة شباب الإسلاميين فلم ينجروا نحو التعامل بعنف مع الشرطة ولو فعلوا لما أبقوا منهم فرداً.

5. رسالتي اخص بها العقلاء ( لا العملاء ) : عاملوا الإسلاميين كمواطنين لهم من الحقوق مثل ما للأخرين وكذلك عليهم من الواجبات مثل الذي على الآخرين.

6. الفكر لا يحارب إلا بالفكر.

7. تجلة وتقدير واحترام لهؤلاء الشباب النواضر، وستجدوني معكم عند كل موقف من أجل الحرية والكرامة لهذا الوطن العزيز.

د. عصمت محمود أحمد